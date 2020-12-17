Ігровий онлайн-сервіс Epic Games оголосив святковий розпродаж. Про дату початку, особливості та строки читайте у нашому матеріалі.

Американська компанія Epic Games роздаватиме подарунки у своєму магазині ігор Epic Games Store з 17 грудня. Про це вона оголосила на власному сайті.

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Перш за все – знижки. Повідомляється, що вони подекуди сягатимуть 75 відсотків. Крім того, щодня компанія відкриватиме повністю безкоштовний доступ до однієї гри протягом двох тижнів.

Кожну з них можна буде отримати безкоштовно лише протягом 24 години, але додані ігри залишаться у гравців назавжди.

Зараз ще не відомо ні які ігри отримають знижки, ні які будуть безкоштовними. Проте користувачі платформи Reddit запевняють, що повний список виглядатиме наступним чином:

Dying Light — 17 грудня

Resident Evil 7— 18 грудня

The Witcher 3: Wild Hunt — 19 грудня

Mass Effect: Andromeda — 20 грудня

Assassin’s Creed: Origins — 21 грудня

Metal Gear Solid 5 — 22 грудня

The Evil Within 2 — 23 грудня

Far Cry 5 — 24 грудня

Fallout 4 — 25 грудня

Borderlands 3 — 26 грудня

Monster Hunter: World — 27 грудня

Dragon Age: Inquisition — 28 грудня

Horizon: Zero Dawn — 29 грудня

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint — 30 грудня

Hitman 3 — 31 грудня

До початку розпродажу залишились лічені години. Перша безкоштовна гра з'явиться вже о 18:00 17 грудня за київським часом.