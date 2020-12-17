Святковий розпродаж у Epic Games Store: що цікавого приготувала компанія
Ігровий онлайн-сервіс Epic Games оголосив святковий розпродаж. Про дату початку, особливості та строки читайте у нашому матеріалі.
Американська компанія Epic Games роздаватиме подарунки у своєму магазині ігор Epic Games Store з 17 грудня. Про це вона оголосила на власному сайті.
Актуально Diablo IV: нові подробиці наступної частини культової гри
Детальніше
Перш за все – знижки. Повідомляється, що вони подекуди сягатимуть 75 відсотків. Крім того, щодня компанія відкриватиме повністю безкоштовний доступ до однієї гри протягом двох тижнів.
Кожну з них можна буде отримати безкоштовно лише протягом 24 години, але додані ігри залишаться у гравців назавжди.
Зараз ще не відомо ні які ігри отримають знижки, ні які будуть безкоштовними. Проте користувачі платформи Reddit запевняють, що повний список виглядатиме наступним чином:
- Dying Light — 17 грудня
- Resident Evil 7— 18 грудня
- The Witcher 3: Wild Hunt — 19 грудня
- Mass Effect: Andromeda — 20 грудня
- Assassin’s Creed: Origins — 21 грудня
- Metal Gear Solid 5 — 22 грудня
- The Evil Within 2 — 23 грудня
- Far Cry 5 — 24 грудня
- Fallout 4 — 25 грудня
- Borderlands 3 — 26 грудня
- Monster Hunter: World — 27 грудня
- Dragon Age: Inquisition — 28 грудня
- Horizon: Zero Dawn — 29 грудня
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint — 30 грудня
- Hitman 3 — 31 грудня
До початку розпродажу залишились лічені години. Перша безкоштовна гра з'явиться вже о 18:00 17 грудня за київським часом.
Поділитися новиною