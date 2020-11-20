У сервісі Epic Games Store підійшла черга наступної безкоштовної роздачі ігор. Цього разу геймери можуть розжитися не одним, як минулого разу, а відразу двома тайтлами. Причому один з них справді культовий.

Родзинкою на цьому тижні став легендарний космічний симулятор Elite Dangerous, повідомляє 24 канал. Додаткової презентації цей шедевр не потребує.

Цікаво Блогер знищив PlayStation 5 на втіху публіки, геймери не оцінили: відео

Elite Dangerous

Існує думка, що про цю гру, як і про EVE Online, цікавіше читати, ніж грати. Однак армія відданих фанатів, яка налічує сотні тисяч людей, з такою заявою не погодиться. Більш ніж гідний подарунок.

Трейлер гри Elite Dangerous, відео:

The World Next Door

Другий тайтл – не менш атмосферна пригода The World Next Door, що поєднує у собі елементи головоломки й візуальної новели. Вона розповідає про дівчинк, яка волею долі застрягла в магічному світі і тепер хоче повернутися додому. На шляху героїня зустріне неймовірних мешканців потойбічного виміру – як доброзичливих, так і не дуже.

Трейлер The World Next Door, відео:

Як отримати ігри безкоштовно

Щоб безкоштовно додати в свою бібліотеку космосим Elite Dangerous, досить пройти за цим посиланням і натиснути кнопку "Отримати". Забрати цифрову копію The World Next Door можна тут, процедура та ж. Роздача завершиться вже 4 грудня. Наступним халявним тайтлов EGS стане розхвалений критиками і геймерами симулятор кермування бездоріжжям MadRunner.