Epic Games Store розгорнув масштабний літній розпродаж зі знижками до 75%
Цього тижня сервіс цифрової дистрибуції Epic Games Store вирішив не обмежуватися традиційною роздачею безкоштовних ігр та порадував любителів вигідних пропозицій великим літній розпродажем. В рамках акції десятки тайтлів скинули від базових цін до 75%.
Як завжди, в переліку знайшлося місце як щодо нішевим товарам, так і справжнім AAA-хітам, повідомляє 24 канал.
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Список ігор
У розпродажу бере участь безліч знакових тайтлів минулого року. Наприклад, серед іншого, за зниженими цінами можна придбати Control і RDR2. До слова, в ході акції можна використовувати купони, що залишилися після "Мегараспродажу".
- Кілька найбільш вигідних пропозицій:
- Anno 1800 – 366 гривень (-60%)
- Assassin's Creed Odyssey – 302 гривні (-67%)
- Borderlands 3 – 424 гривні (-50%)
- Control – 424 гривні (-50%)
- Disco Elysium – 359 гривень (-25%)
- Far Cry New Dawn – 172 гривні (-75%)
- Ghost Recon Breakpoint – 302 гривні (-67%)
- Journey To The Savage Planet – 257 гривень (-40%)
- Maneater – 426 гривень (-25%)
- MechWarrior 5 – 496 гривень (-30%)
- Metro Exodus – 304 гривні (-55%)
- Outer Wilds – 233 гривні (-35%)
- Red Dead Redemption 2 – 719 гривень (-20%)
- Saints Row: The Third Remastered – 506 гривень (-25%)
- Satisfactory – 359 гривень (-10%)
- SnowRunner – 439 гривень (-20%)
- The Outer Worlds – 449 гривень (-50%)
Акція триватиме до 6 серпня. Ознайомитися зі списком всіх тайтлів зі знижками можна за цим посиланням.