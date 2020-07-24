Цього тижня сервіс цифрової дистрибуції Epic Games Store вирішив не обмежуватися традиційною роздачею безкоштовних ігр та порадував любителів вигідних пропозицій великим літній розпродажем. В рамках акції десятки тайтлів скинули від базових цін до 75%.

Як завжди, в переліку знайшлося місце як щодо нішевим товарам, так і справжнім AAA-хітам, повідомляє 24 канал.

Не пропустіть У PlayStation Store стартував літній розпродаж: список ігор зі знижками

Список ігор

У розпродажу бере участь безліч знакових тайтлів минулого року. Наприклад, серед іншого, за зниженими цінами можна придбати Control і RDR2. До слова, в ході акції можна використовувати купони, що залишилися після "Мегараспродажу".

Кілька найбільш вигідних пропозицій:

Anno 1800 – 366 гривень (-60%)

Assassin's Creed Odyssey – 302 гривні (-67%)

Borderlands 3 – 424 гривні (-50%)

Control – 424 гривні (-50%)

Disco Elysium – 359 гривень (-25%)

Far Cry New Dawn – 172 гривні (-75%)

Ghost Recon Breakpoint – 302 гривні (-67%)

Journey To The Savage Planet – 257 гривень (-40%)

Maneater – 426 гривень (-25%)

MechWarrior 5 – 496 гривень (-30%)

Metro Exodus – 304 гривні (-55%)

Outer Wilds – 233 гривні (-35%)

Red Dead Redemption 2 – 719 гривень (-20%)

Saints Row: The Third Remastered – 506 гривень (-25%)

Satisfactory – 359 гривень (-10%)

SnowRunner – 439 гривень (-20%)

The Outer Worlds – 449 гривень (-50%)

Акція триватиме до 6 серпня. Ознайомитися зі списком всіх тайтлів зі знижками можна за цим посиланням.