У понеділок з космодрому Куру у Французькій Гвіані здійснили запуск ракети-носія Vega, який, на жаль, закінчився невдачею. Після запуску двигунів останнього четвертого ступеня ракета відхилилася від курсу і була втрачена.

На борту носія були два супутника – іспанський та французький, які теж визнані втраченими. Це вже другий невдалий політ Vega за останні півтора року, повідомляє Space.

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Причина невдачі

Ракета Vega – чотириступенева. Двигуни трьох її ступенів працюють на твердому паливі, а двигун четвертого ступеня – на рідкому ракетному паливі. Після запуску двигунів четвертий ступінь ракети відхилилася від заданої траєкторії і пізніше ракета стала вважатися офіційно втраченою, як і супутники які вона транспортувала.



Момент старту ракети Vega / Скріншот Space.com

Про супутники

Втрачені іспанський супутник SEOSAT-Ingenio був призначений для спостереження за земною поверхнею за допомогою двох камер з роздільною здатністю 2,5 м. Французький TARANIS повинен був стежити за електричними явищами у верхніх шарах атмосфери землі, такими як спрайти і сині струмені, а також реєструвати спалахи гамма-випромінювання.

Про ракету Vega

Ракета-носій Vega розроблена переважно зусиллями італійського космічного агентства. Це РН легкого класу для запуску корисного навантаження вагою до 1500 кг на полярну орбіту висотою до 700 км і для виведення супутників на низьку опорну орбіту і сонячно-синхронну орбіту. Перший запуск Vega відбувся 13 лютого 2012 року. З тих порт РН зробила 17 запусків, але два з них останнім часом виявилися невдалими.

Невдалий запуск

Попередній невдалий запуск відбувся у липні 2019 року. Тоді було втрачено супутник для Об'єднаних Арабських Еміратів. Розслідування показало, що відмовив один з двигунів прискорювача. Під час невдалого запуску у понеділок аномалія в польоті почалася після запуску двигунів четвертого ступеня.