Пілоти молодшої версії EVE Online, готуємося до зльоту! Розробники мобільного аналога EVE Echoes оголосили про початок попереднього завантаження для пристроїв на iOS і Android. Правда, запустити новинку можна буде лише з офіційним відкриттям серверів, яке відбудеться зовсім скоро. Головне – не потрапити в черги неподалік зоряних брам.

Представники CCP Games і NetEase також повідомили, що попередню реєстрацію на участь у запуску EVE Echoes пройшли понад 5 мільйонів користувачів. Це не лише красива цифра для постів у соціальних мережах, але й показник того, що фанати MMO відкрили стартові нагороди для пілотів – їх отримають всі гравці.

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Що відомо про гру

EVE Echoes буде поширюватися в рамках умовно-безкоштовної моделі з мікротранзакціями. Розробники обіцяють, що в мобільній версії MMO, як і в основній грі, буде більше ніж 8 тисяч зоряних систем, економічна модель і просунуті соціальні механіки.

Лауч-трейлер EVE Echoes

Залишилося лише дочекатися релізу і перших масштабних баталій ціною в сотні тисяч доларів. Прем'єра відбудеться 13 серпня об 11:00 за київським часом.