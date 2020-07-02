Український ІТ-гігант EVO назавжди переводить своїх працівників на віддалену роботу
ІТ-компанія EVO, яка створила такі популярні проєкти як Prom.ua, Bigl.ua, і після карантину працюватиме дистанційно. Компанія вирішила не повертати працівників в офіс, їхня переважна більшість працюватиме з дому.
Таке рішення значно вплине на роботу і функціонал компанії, керівництво прекрасно це усвідомлює. Про це говорить засновник EVO Микола Палієнко на офіційному сайті компанії.
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Зваживши всі переваги і недоліки, а також невизначеність у майбутньому з епідеміологічною ситуацією, ми вирішили перейти на віддалену роботу назавжди,
– йдеться у листі керівництва до своїх працівників.
При цьому всі офіси трансформують у буткемпи-коворкінг – місця, куди можна за необхідності прийти і попрацювати самому або зібратися командою.
У компанії зазначають: вірять, що робота майбутнього буде переважно віддаленою. "Ми готові ризикнути і по-справжньому спробувати цей режим, як основний, надовго", – каже Палієнко.
Що відомо про EVO?Це українська продуктова IT-компанія, яка створює маркетплейси, де продаються товари та послуги. Компанія розвиває такі проекти як Prom.ua, Bigl.ua, Zakupki.prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, Vchasno.ua, Shafa.ua, IZI.ua, EVO.business. У Білорусі компанія керує Deal.by, Satu.kz – в Білорусі і Казахстані. tiu.ru – в Росії.
2018 року на маркетплейсах ІТ-компанії українці придбали товарів на 9,5 мільярди гривень та 10,5 мільярдів гривень – на сайтах компаній на Prom.ua. Того ж року EVO об'єдналося з Rozetka.ua.