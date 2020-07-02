ІТ-компанія EVO, яка створила такі популярні проєкти як Prom.ua, Bigl.ua, і після карантину працюватиме дистанційно. Компанія вирішила не повертати працівників в офіс, їхня переважна більшість працюватиме з дому.

Таке рішення значно вплине на роботу і функціонал компанії, керівництво прекрасно це усвідомлює. Про це говорить засновник EVO Микола Палієнко на офіційному сайті компанії.

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Зваживши всі переваги і недоліки, а також невизначеність у майбутньому з епідеміологічною ситуацією, ми вирішили перейти на віддалену роботу назавжди,

– йдеться у листі керівництва до своїх працівників.

При цьому всі офіси трансформують у буткемпи-коворкінг – місця, куди можна за необхідності прийти і попрацювати самому або зібратися командою.

У компанії зазначають: вірять, що робота майбутнього буде переважно віддаленою. "Ми готові ризикнути і по-справжньому спробувати цей режим, як основний, надовго", – каже Палієнко.