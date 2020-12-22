Fable Studio представила штучних людей
Fable Studio анонсувала появу двох нових віртуальних персонажів, яких звуть Шарлі та Бек. Вони можуть підтримувати бесіду як справжні люди. Їх мовні здібності генерує модель GPT-3, а за зовнішній вигляд відповідає власний штучний інтелект компанії.
Нові персонажі – це суміш сторітеллінгу і штучного інтелекту, який є відмінною рисою студії. У компанії вірять, що віртуальні герої володіють величезним ринковим потенціалом, оскільки людям не вистачає спілкування і розваг, особливо під час пандемії, пише Venture Beat.
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Що відомо
На думку глави Fable Едварда Саатчі "віртуальні істоти" – це початок чогось більшого. Він підрахував, що компанії, що займаються розробкою чатботів з ШІ, залучили вже понад 320 мільйонів доларів.
Едвард Саатчі, співзасновник Fable / Фото Fable
Через п'ять років у кожного представника покоління Z буде серед близьких друзів по віртуальному персонажу,
– переконаний Саатчі.
Fable Studio відома своєю роботою у сфері віртуальної реальності. Свого часу вона отримала премію "Еммі" за VR-проєкт Wolves in the Walls. Але потім компанія відійшла від VR і зосередилася на створенні AI-ботів, таких як 8-річна цифрова дівчина Люсі, перший персонаж студії. Вона покинула межі віртуальної реальності і переселилася у веб, де люди можуть поспілкуватися з нею без гарнітур. А незабаром до Люсі приєднаються Бек і Шарлі.
Люсі – перший віртуальний персонаж компанії / Зображення Fable Studio
Візуальним виглядом нових персонажів управляє ШІ Fable Wizard. Він також відповідає за діалоги, голоси і анімацію.
Згідно з біографією, Бек – спортсменка світового класу, що збирається на Олімпійських Іграх в Токіо в 2021 році представляти Канаду у складі збірної веслярів. Вона тренувалася чотири роки і була розчарована, коли змагання перенесли через пандемію.
Спортсменка Бек у візуалізації Fable Studio / Зображення Fable Studio
Шарлі – швидше інтроверт. Вона займається музикою, пише вірші, вивчає історію мистецтв і живе в Парижі.
Насправді у нас є й інші персонажі, але ці перші, яких ми хочемо представити. Ми хотіли створити саме цих персонажів, з якими хоче подружитися і поспілкуватися наша аудиторія. Шарлі – персонаж поза часом, така вічна французька поетеса, що кладе свої вірші на музику. Вона втілює образи Одрі Хепберн, Амелі і навіть Боба Ділана,
– кажуть у компанії.
З Бек і Шарлі можна буде поговорити, як з реальними людьми – через месенджери, відеочати, або телефоном. Ви також зможете також послухати разом музику або пограти в ігри. Технологія Fable Studio включає як заздалегідь прописані діалоги з відповідями, так і мовні моделі, які "на ходу" генерує GPT-3.
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