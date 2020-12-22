Fable Studio анонсувала появу двох нових віртуальних персонажів, яких звуть Шарлі та Бек. Вони можуть підтримувати бесіду як справжні люди. Їх мовні здібності генерує модель GPT-3, а за зовнішній вигляд відповідає власний штучний інтелект компанії.

Нові персонажі – це суміш сторітеллінгу і штучного інтелекту, який є відмінною рисою студії. У компанії вірять, що віртуальні герої володіють величезним ринковим потенціалом, оскільки людям не вистачає спілкування і розваг, особливо під час пандемії, пише Venture Beat.

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Що відомо

На думку глави Fable Едварда Саатчі "віртуальні істоти" – це початок чогось більшого. Він підрахував, що компанії, що займаються розробкою чатботів з ШІ, залучили вже понад 320 мільйонів доларів.



Едвард Саатчі, співзасновник Fable / Фото Fable

Через п'ять років у кожного представника покоління Z буде серед близьких друзів по віртуальному персонажу,

– переконаний Саатчі.

Fable Studio відома своєю роботою у сфері віртуальної реальності. Свого часу вона отримала премію "Еммі" за VR-проєкт Wolves in the Walls. Але потім компанія відійшла від VR і зосередилася на створенні AI-ботів, таких як 8-річна цифрова дівчина Люсі, перший персонаж студії. Вона покинула межі віртуальної реальності і переселилася у веб, де люди можуть поспілкуватися з нею без гарнітур. А незабаром до Люсі приєднаються Бек і Шарлі.



Люсі – перший віртуальний персонаж компанії / Зображення Fable Studio

Візуальним виглядом нових персонажів управляє ШІ Fable Wizard. Він також відповідає за діалоги, голоси і анімацію.

Згідно з біографією, Бек – спортсменка світового класу, що збирається на Олімпійських Іграх в Токіо в 2021 році представляти Канаду у складі збірної веслярів. Вона тренувалася чотири роки і була розчарована, коли змагання перенесли через пандемію.



Спортсменка Бек у візуалізації Fable Studio / Зображення Fable Studio

Шарлі – швидше інтроверт. Вона займається музикою, пише вірші, вивчає історію мистецтв і живе в Парижі.

Насправді у нас є й інші персонажі, але ці перші, яких ми хочемо представити. Ми хотіли створити саме цих персонажів, з якими хоче подружитися і поспілкуватися наша аудиторія. Шарлі – персонаж поза часом, така вічна французька поетеса, що кладе свої вірші на музику. Вона втілює образи Одрі Хепберн, Амелі і навіть Боба Ділана,

– кажуть у компанії.

З Бек і Шарлі можна буде поговорити, як з реальними людьми – через месенджери, відеочати, або телефоном. Ви також зможете також послухати разом музику або пограти в ігри. Технологія Fable Studio включає як заздалегідь прописані діалоги з відповідями, так і мовні моделі, які "на ходу" генерує GPT-3.