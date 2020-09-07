Instagram і Facebook тестують нову функцію, яка дозволить переносити історії (Stories) з однієї соцмережі в іншу. Це ще один крок у розширенні інтеграції між двома платформами.

У спливаючому вікні деяким користувачам Facebook розповідається, що тепер їх підписники можуть переглянути Stories з Instagram в інтерфейсі Facebook, повідомляє 24 канал.

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Як це працюватиме

Контент побачать лише фоловери автора в Instagram, які підключили до свого профілю аккаунт у Facebook. Користувачі останнього, які не є підписниками автора, не зможуть переглянути історію.

Ми тестуємо нову функцію, яка дає можливість переглядати історії з Instagram на Facebook, що спрощує перегляд моментів близьких вам людей незалежно від того, яку програму ви використовуєте. Функція враховує налаштування конфіденційності, і користувачі Instagram можуть не показувати свої історії на Facebook,

– зазначив представник Facebook.

У соцмережі розповіли, що тест проходить серед обмеженої кількості користувачів, компанія буде прислухатися до відгуків учасників.

Об'єднані повідомлення

У серпні Facebook і Instagram об'єднала сервіси обміну повідомленнями двох соцмереж. Пізніше з ними інтегрують і WhatsApp – все три платформи належать компанії Facebook.