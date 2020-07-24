Facebook додала у свій фірмовий месенджер нову функцію App Lock. Відтепер месенджер можна розблокувати за допомогою FaceID і TouchID. Поки ця функція буде доступною на iPhone и iPad.

Як передає The Verge, Facebook почав тестувати цю послугу на початку 2020 року.

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Таким чином компанія хоче захистити листування користувача. Наприклад, власник дав свій пристрій у користування друзям, але не хоче щоб вони мали повний доступ до повідомлень.

Як працює

Аби активувати функцію App Lock потрібно зайти в розділ "конфіденційність", та, власне, увімкнути цю функцію, вибравши потрібну опцію.

Наразі ця функція доступна лише для пристроїв Apple. Однак, через кілька місяців App Lock має запрацювати на смартфонах Android.

Нові функції

Також Facebook тестує ще кілька цікавих функцій для Messenger. Наприклад, контроль над тими, хто може надсилати повідомлення або дзвонити користувачеві.

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Ще одна послуга – автоматичне розмивання зображення, які відправлені з невідомих акаунтів.