Компанія Facebook вирішила оновити дизайн логотипу фірмового Messenger. Також месенджер отримав ще кілька нових функцій. Замість класичного синього лого додали трохи кольорового градієнту.

Це градієнт від синього до рожевого, що за стилем нагадує позначку Instagram, передає видання The Verge.

До теми Facebook та Instagram тестують перехресну публікацію Stories в обох додатках

Новий логотип Messenger / Фото theverge.com

Мета

Таким чином Facebook намагається поглибити інтеграцію усіх своїх сервісів.

Наш новий логотип відображає зрушення в майбутній обмін повідомленнями, більш динамічний, захоплюючий і інтегрований спосіб залишатися на зв'язку з близькими людьми, – сказав віцепрезидент напрямку Messenger Стен Чудновськи.

Нагадаємо, нещодавно у корпорації анонсували об'єднаний спільний чат повідомлення у Messenger та Instagram. Він стане доступним після великого оновлення Facebook.

Нові функції

Як передає ЗМІ, у додатку з'являються нові теми оформлення чатів з ширшими можливостями індивідуальних налаштувань. Стікери для селфі дадуть змогу користувачам додавати іконки до своїх зображень. Крім того, з'явиться режим зникнення, який видаляє чати.