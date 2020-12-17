Facebook розробляє спеціальний сервіс TL; DR, який буде робити короткі конспекти новин, щоб користувачам було зручніше і швидше їх читати. В основі цієї технології штучний інтелект.

Соцмережа Facebook працює над спеціальним новинним сервісом для своїх користувачів. На відміну від конкурентів, він працюватиме на базі штучного інтелекту, який буде публікувати лише основні тези з новин. Про це пише BuzzFeed, посилаючись на аудіозапис внутрішньої зустрічі компанії.

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Що відомо

Агрегатор працюватиме завдяки нейромережі під назвою TLDR, що розшифровується як "Too Long. Didn't Read" (Занадто довге. Не читав). Вона показуватиме користувачеві новини у вигляді маркованого списку. Також, ШІ зможе озвучувати новини і працювати в якості голосового помічника. Це поки що всі функції, про які розповіли.

Представники ЗМІ негативно відреагували на інформацію про новий агрегатор новин. Перш за все тому, що медіабізнес існує за рахунок реклами, а нова послуга Facebook позбавить доходів від її переглядів. Крім того, журналісти побоюються, що справжнім новинам доведеться конкурувати з дезінформацією від ненадійних джерел, які потраплятимуть в такий агрегатор.

Іноді мені здається, що в штаб-квартирі Facebook є хтось, чия робота полягає в тому, щоб придумати нові способи знищення будь-якої подоби інтелекту в Америці,

— заявив головний редактор радіостанції WNYC Одрі Купер.

Журналісти Buzz Feed відзначають, що серед нових розробок учасники обговорювали нову соціальну мережу Horizon для VR, універсальний онлайн-перекладач і датчик для зчитування мозкових команд.