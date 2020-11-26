У Південній Кореї оштрафували Facebook. Компанію звинувачують у передачі даних користувачів стороннім організаціям. Соціальній мережі загрожує кримінальна справа.

Комісія із захисту персональної інформації Південної Кореї оштрафувала Facebook. Причиною називають надання соціальною мережею персональної інформації користувачів іншим операторам без їх згоди. Сума штрафу становить 6,7 мільярда вон (6,06 мільйона доларів), пише engadget.

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Що відомо

Проведене комісією розслідування показало, що особиста інформація щонайменше 3,3 мільйона з 18 мільйонів користувачів Facebook в Південній Кореї була надана стороннім операторам в період з травня 2012 по червень 2018 року.

Комісія зазначила, що якщо хто-небудь з користувачів вдається до послуг сторонніх операторів, використовуючи авторизацію через Facebook, особиста інформація його друзів в соціальній мережі передається іншим операторам без отримання на це згоди.

В комісії також хочуть направити справу до прокуратури країни для проведення кримінального розслідування.

Ми сприяємо розслідуванню, і ми шкодуємо, що Комісія із захисту персональної інформації зажадала порушення кримінальної справи,

— заявила представник Facebook в Південній Кореї, відмовившись від подальших коментарів, оскільки Facebook ще не повністю ознайомилася з подробицями даного рішення.

Нагадємо, раніше компанію також оштрафували у Росії. Facebook уже виплатила штраф в 4 мільйони рублів за відмову перенести на територію РФ сервери з даними росіян. Московський суд зобов'язав виплатити цю суму ще в лютому. У 2015 році там почав діяти закон "Про персональні дані", згідно з яким вся інформація про російських користувачів повинна зберігатися на території країни. В той же день і по тій же статті оштрафували й Twitter.