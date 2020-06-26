"Facebook перейшов межу": Viber припиняє співпрацю з соцмережею
Компанія Rakuten Viber заявила про припинення будь-яких ділових контактів з корпорацією Facebook. Соцмережу звинувачують у використанні приватної інформації, а також у поширенні риторики ненависті.
Як заявили у Rakuten Viber, вони також вирішили видалити розширення Facebook Connect, Facebook SDK і GIPHY зі своєї платформи та припиняють витрати на рекламу в соціальній мережі.
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У чому причина
Таким чином месенджер долучається руху бойкоту #StopHateForProfit.
Facebook перейшла межу з випадками порушень захисту персональних даних і неможливістю запобігти поширенню ненависної риторики,
– кажуть в компанії.
На тлі протестів у США рекламодавців закликають зупинити витрати на рекламу в Facebook через нездатність компанії захистити користувачів від "ненависної риторики".
При цьому Viber ще згадав про витік даних, зокрема скандал з Cambridge Analytica (політична консалтингова фірма незаконно зібрала дані майже 87 мільйонів користувачів Facebook).
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Раніше про розрив бізнес-стосунків заявив найбільший американський мобільний оператор Verizon. Там теж заявили, що не готові змиритися з тим, як Facebook заплющує очі на поширення фейків та дезінформацію.
Окрім того, від реклами у соцмережі вже відмовилися мережа продажу одягу Eddie Bauer, виробник морозива Ben & Jerry (Unilever), кінопрокатна компанія Magnolia Pictures, ритейлер The North Face, додаток Talkspace, рекрутингова компанія Upwork, компанія Mozilla та інші.