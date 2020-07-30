Компанія Facebook відкрита до того, щоб переманювати блогерів з TikTok на свою платформу Instagram Reels. Китайський сервіс готовий відповісти тим же, щоб утримати користувачів.

За інформацією Wall Street Journal, блогерам були зроблені щедрі грошові пропозиції для того, щоб вони перейшли з однієї платформи на іншу.

Цікаво TikTok можуть продати американським інвесторам

У Facebook хочуть, щоб контент, випущений на їхній платформі, був ексклюзивним. Як додатковий стимул та компенсацію соцмережа готова запропонувати блогерам функцію монетизації.

Реакція TikTok

TikTok готовий відреагувати на подібні пропозиції від Facebook та підготував контрпропозицію. Очікується, що найближчим часом сервіс виділить 200 мільйонів доларів для того, щоб утримати популярних блогерів на своїй платформі.

На відміну від TikTok, позиції Facebook виглядають більш виграшними. Компанія потрапила під ті ж санкції, що й виробник техніки Huawei. Зокрема, деякі компанії в США наказали видалити додаток з своїх корпоративних телефонів. До того ж, вісім з 10 творців китайського сервісу проживають саме у Сполучених Штатах.

Новий сервіс Reels

Reels від Facebook став аналогом TikTok. Наразі сервіс був запущений в обмеженій кількості країн – Бразилії, Франції та Німеччини. Очікується, що в найближчі кілька тижнів він буде доступний і для американських користувачів.

Пропозиції від Facebook – не єдиний приклад того, як сервіси конкурують за популярних відеоблогеров. Microsoft погодилася платити 30 мільяонів на рік блогеру Тайлеру Блевінсу, що вибудував аудиторію в 15 мільйонів підписників, за те, щоб він транслював свій контент на їхній платформі Mixer, однак нещодавно компанія закрила платформу.