Соцмережа Facebook пригрозила заблокувати користувачам з Австралії можливість поширювати повідомлення з міжнародних і місцевих виданнь на своїх сторінках.

Це торкнеться в тому числі і користувачів Instagram, йдеться в офіційному блозі Facebook.

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З чого все почалося

Причиною для заборони став намір Австралійської комісії з конкуренції та захисту прав споживачів змусити соцмережу платити новинним сайтам за контент. У Facebook вважають, що новинні повідомлення "не є значним джерелом доходу", а ініціатива регулятора не враховує ту фінансову цінність, яку Facebook нібито приносить видавцям за поширення контенту.

Реакція Facebook

Соцмережа попередила, що якщо австралійська влада прийме цей закон, то у компанії "будуть змушені" заблокувати можливість поширювати новинні повыдомлення. Це єдиний спосіб захиститися від законопроєкту, який може зашкодити розвитку ЗМІ в Австралії, стверджує виконавчий директор Facebook в Австралії і Новій Зеландії Уїлл Істон.

За словами Істона, Австралійська комісія з конкуренції і захисту прав споживачів хоче поставити американську соцмережу в положення, коли новинні видання будуть направляти на публікацію стільки контенту, скільки їм захочеться, а ціна при цьому буде обчислюватися без чітких обмежень. Виконавчий директор нарікає, що "жоден бізнес не зможе працювати в таких умовах".

Facebook уточнила, що подібні заходи можуть з'явитися тільки на території Австралії – в інших країнах їх вводити не будуть.

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Зміна законодаства

31 липня влада країни представили чорновий варіант кодексу поведінки учасників медіаринку країни. Згідно з новими правилами, агрегатори новин та соцмережі будуть повинні платити місцевим виданням за контент і надавати їм дані про активність користувачів.

Крім того, з кожним партнером зі ЗМІ вони повинні будуть домовлятися окремо. У разі, якщо домовитися не вийде, суперечки будуть вирішувати незалежні арбітри, які призначаються державними відомствами. При цьому штраф за непокору новим правилам може досягати 10% від щорічного доходу компанії на території країни.