Facebook повністю перейде на новий дизайн вже у вересні
Більшість наших користувачів, мабуть, вже встигли випробувати новий дизайн у Facebook. Протягом року соцмережа поступово надавала доступ до нового вигляду. При цьому людина може повернутися до старого дизайну, а також висловити свої зауваження та побажання щодо нового.
Однак, вже восени звичний для багатьох інтерфейс Facebook зникне і усі користувачі перейдуть на новий дизайн. Про це сказано у розділі підтримки соцмережі.
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Коли це трапиться
У повідомленні служби підтримки соцмережі сказано, що користувачі зможуть без проблем повернути “класичний зовнішній вигляд” Facebook до вересня 2020 року.
Починаючи з вересня, кожен матиме новий дизайн соціальної мережі,
– кажуть у Facebook.
Тож аби звикнути до нового зовнішнього вигляду у користувачів трохи більше тижня.
Які зміни
Стрічка новин буде розміщена по центру з з білими (чи чорними, у темному режимі) полями по боках. Багато користувачів зауважили, що таке розміщення нагадує Twitter. І так, тут з'являється можливість обрати темну тему.
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Вгорі будуть розміщені кілька іконок:
- Home
- Pages
- Watch (тут транслюють популярні відеоролики)
- Groups
- Gaming (можна побачити ігрові стріми, а також сторінки популярних ігор).
Розповіді далі розміщені вгорі, але вони стали ще більш виділеними.