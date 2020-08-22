Більшість наших користувачів, мабуть, вже встигли випробувати новий дизайн у Facebook. Протягом року соцмережа поступово надавала доступ до нового вигляду. При цьому людина може повернутися до старого дизайну, а також висловити свої зауваження та побажання щодо нового.

Однак, вже восени звичний для багатьох інтерфейс Facebook зникне і усі користувачі перейдуть на новий дизайн. Про це сказано у розділі підтримки соцмережі.

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Коли це трапиться

У повідомленні служби підтримки соцмережі сказано, що користувачі зможуть без проблем повернути “класичний зовнішній вигляд” Facebook до вересня 2020 року.

Починаючи з вересня, кожен матиме новий дизайн соціальної мережі,

– кажуть у Facebook.

Тож аби звикнути до нового зовнішнього вигляду у користувачів трохи більше тижня.

Які зміни

Стрічка новин буде розміщена по центру з з білими (чи чорними, у темному режимі) полями по боках. Багато користувачів зауважили, що таке розміщення нагадує Twitter. І так, тут з'являється можливість обрати темну тему.

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Вгорі будуть розміщені кілька іконок:

Home

Pages

Watch (тут транслюють популярні відеоролики)

Groups

Gaming (можна побачити ігрові стріми, а також сторінки популярних ігор).

Розповіді далі розміщені вгорі, але вони стали ще більш виділеними.