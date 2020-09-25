Facebook видалив мережі спецслужб Росії, що писали фейки про Україну
Соціальна мережа Facebook видалила одразу три мережі, пов'язані із російськими спецслужбами. Ці мережі займались поширенням фейків, зокрема про протести в Білорусі, політику в Україні та Туреччині.
Ця інформація оприлюднена в офіційному блозі Facebook. Фейкові акаунти видавали себе за місцевих жителів і журналістів.
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Що видалили
Загалом Facebook видалив 214 акаунтів, 35 сторінок і 18 груп у Facebook. Також почистили і фейкові сторінки в Instagram. там видалили 34 фейкових облікових записи.
Ці групи мали російську коріння. Їхні фейки були в першу чергу зосереджені на інформаційній політиці проти Сирії та України. Також ці акаунти створювали та поширювали фейки щодо Туреччини, Японії, Вірменії, Грузії, Білорусі, Молдови, а також Великої Британії та США. При чому, фейкові повідомлення писали англійською, українською, російською та арабською мовами.
- Важливо, що дві із трьох груп акаунтів були пов'язані зі спецслужбами Росії. Вони постили інформацію переважно російською та англійською мовами. Писали про вибори та протести в Білорусі, російську та українську політику, геополітичні теорії змови, відносини Росії та НАТО тощо.
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Загалом на рекламу в соцмережах ці акаунти витратили близько 10 тисяч доларів.
- Третя група була пов'язана з "Агентством інтернет-досліджень", відомим як "фабрика тролів". їхня діяльність була зосереджена на Туреччину, Європу та США. Адже на фейкових сторінках були пости турецькою та англійською мовами.