Соціальна мережа Facebook видалила одразу три мережі, пов'язані із російськими спецслужбами. Ці мережі займались поширенням фейків, зокрема про протести в Білорусі, політику в Україні та Туреччині.

Ця інформація оприлюднена в офіційному блозі Facebook. Фейкові акаунти видавали себе за місцевих жителів і журналістів.

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Що видалили

Загалом Facebook видалив 214 акаунтів, 35 сторінок і 18 груп у Facebook. Також почистили і фейкові сторінки в Instagram. там видалили 34 фейкових облікових записи.

Ці групи мали російську коріння. Їхні фейки були в першу чергу зосереджені на інформаційній політиці проти Сирії та України. Також ці акаунти створювали та поширювали фейки щодо Туреччини, Японії, Вірменії, Грузії, Білорусі, Молдови, а також Великої Британії та США. При чому, фейкові повідомлення писали англійською, українською, російською та арабською мовами.

Важливо, що дві із трьох груп акаунтів були пов'язані зі спецслужбами Росії. Вони постили інформацію переважно російською та англійською мовами. Писали про вибори та протести в Білорусі, російську та українську політику, геополітичні теорії змови, відносини Росії та НАТО тощо.

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Загалом на рекламу в соцмережах ці акаунти витратили близько 10 тисяч доларів.