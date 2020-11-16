Соціальна мережа Facebook буде використовувати новий алгоритм машинного навчання для модерування опублікованого користувачами контенту. Завданням алгоритму стане пошук травмуючих публікацій для їх подальшого видалення.

Сьогодні контент, що порушує правила соцмережі зазвичай позначають самі користувачі або алгоритми машинного навчання. З найбільш очевидними випадками система справляється автоматично, наприклад, видаляючи публікації, що порушують правила або блокуючи акаунт користувача, який опублікував цей контент. Решта випадків потрапляють на розгляд модераторів, пише The Verge.

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Що відомо

У Facebook працюють близько 15 тисяч модераторів в різник куточках світу. Соцмережу неодноразово критикували за те, що адміністрація недостатньо їх підтримує і не наймає більшу кількість персоналу. На цю тему навіть знімали документальні фільми, в яких розкривали питання психологічного здоров'я працівників, які кожного дня стикаються з насиллям різноманітного характеру, жорстокими чи непристойними фото. Завдання модераторів полягає в сортуванні постів зі скаргами, а також прийнятті рішення про те, порушують вони правила соцмережі чи ні.

Раніше модератори розглядали пости в міру публікації. Facebook вирішив змінити підхід для того, щоб в першу чергу розглядати публікації, які набирають більше охоплення і, відповідно, здатні завдати більше шкоди.

Нова модель використовуватиме три критерії для відбору найбільш шкідливих публікацій:

вірусність,

сюжет публікації,

ймовірність того, що вона порушує правила.

Після цього ШІ буде позначати такі публікації, щоб вони піднімалися вище в черзі на розгляд модераторами.

Весь контент, що порушує правила соцмережі, буде, як і раніше, розглядатися людьми, проте використання нової системи дозволить більш ефективно розставляти пріоритети в цьому процесі,

— прокоментували в Facebook.

На думку соцмережі, новий підхід допоможе швидше реагувати і розбиратися з порушеннями правил, що мають широке охоплення.