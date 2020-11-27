У мережі з'явилися нові відомості про цифрову валюту Libra, розроблену компанією Facebook. Її можуть запустити в обіг вже на початку наступного року.

Випуском цифрової валюти займеться організація Libra Association. Компанія базується в Женеві (Швейцарія). Про це пише видання Financial Times з посиланням на джерело, знайоме з обставинами справи.

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Що відомо

Проєкт буде урізаним в порівнянні з тим, що спочатку планувалося. Пов'язано це з необхідністю виконання вимог законодавства, а також через критику з боку політиків і регулюючих органів ряду країн.

Асоціація Libra Association, одним з 27 членів якої є Facebook, добивається згоди Управління нагляду за операціями фінансового ринку Швейцарії (FINMA) на випуск серії так званих стейблкоїнів, підтримуваних окремими традиційними валютами, а також токена на основі стейблкоїнів з прив'язкою до валюти.

Тепер же планується випуск лише віртуальної валюти, чий курс буде прив'язаний до долара. Токени з прив'язкою до інших валют, а також мультивалютний токен випустять пізніше.

FINMA не коментує ситуацію, хоча в квітні ним було підтверджено надходження заявки Libra Association на отримання ліцензії на роботу платіжного сервісу.

Дата випуску

За даними газети Financial Times, її можуть запустити в обіг трохи більше, ніж через місяць – у січні 2021 року.