У середу 1 липня Facebook у своєму офіційному блозі визнала, що нещодавно тисячі сторонніх розробників змогли знову отримати доступ до даних користувачів соціальної мережі. Виявилося, що в механізмі захисту даних користувачів соцмережі не завжди коректно працювала блокування.

Відтак доступ до даних отримали понад 5 000 розробників сторонніх додатків і сервісів, якщо користувач в них авторизуватися через Facebook і не запускав додаток протягом 90 днів. Додатки продовжували отримувати та аналізувати дані користувача з соцмережі, включаючи їх імена, ідентифікатори, електронну пошту та іншу контактну інформацію.

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Facebook не розкрила, як довго ця ситуація тривала до того, як вона була виявлена, а також загальну кількість користувачів, дані яких могли бути ненавмисно передані третім особам.

Однак, Facebook також заявила, що проблема існувала "останні кілька місяців", а користувачі самі раніше дозволяли додаткам отримувати ці дані. Причому розробникам не передавалася жодна додаткова інформація, окрім тієї, що користувач дозволив в налаштуваннях конфіденційності додатка поки його обліковий запис у Facebook все ще був активним.

Facebook посилює політику конфіденційності

Наразі фахівці компанії усунули проблему з конфіденційністю даних. До того ж Facebook вирішила посилити політику конфіденційності, щоб розробники розуміли свою відповідальність за призначені для користувача дані і факти їх некоректного отримання.

Ця не перша оприлюднена соцмережею історія про витік даних користувачів Facebook. Так, після серії інцидентів та скандалу з Cambridge Analytica, в ході якого були скомпрометовані понад 80 мільйонів профілів користувачів, компанія змінила і посилила механізм конфіденційності даних користувачів.

Тоді ж розробникам додатків обмежили доступ до інформації користувачів і Facebook додав до свого API новий механізм, який запобігав доступ додатків до даних користувача, якщо користувач не використав додаток більше ніж 90 днів.

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Чому це важливо

Витік особистих даних небезпечний для користувачів не лише спам-дзвінками, а й атаками з підмінами SIM-карт, коли зловмисники обманом змушують операторів зв'язку віддавати номери користувачів. Володіючи чужим номером телефону, зловмисник може примусово скинути пароль для всіх облікових записів користувача, пов'язаних з цим номером. Таку атаку минулого року навіть використовували для злому аккаунта Twitter засновника сервісу мікроблогів Джека Дорсі.