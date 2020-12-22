Держдума проголосувала за новий законопроєкт, який дає право "Роскомнадзору" блокувати сайти, які, на думку російської влади, "допускають дискримінацію щодо російських ЗМІ". Зокрема, це стосується YouTube, Facebook і Twitter.

У вівторок, 22 грудня, Держдума на пленарному засіданні прийняла в другому – основному – читанні цей законопроєкт. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо

Документ вводить статус "власник інформаційного ресурсу, причетного до порушень основоположних прав і свобод людини, прав і свобод громадян РФ". Такий статус власнику інформаційного ресурсу може присвоїти Генеральний прокурор або його заступники.

Під дію документа підпадають найбільші інтернет-ресурси – YouTube, Facebook та Twitter. "Роскомнадзор" отримає право частково або повністю обмежувати доступ до ресурсів-порушників, включаючи можливість сповільнювати їх трафік.

Про подібну ініціативу говорили вже давно, оскільки різноманітні ресурси блокують або окремі пропагандистські статті, які поширюють неправдиву інформацію, або ж навіть блокували цілі ресурси та сторінки ЗМІ.

Законопроєкт поширюється і на випадки, що виникли до набрання законом чинності, якщо порушення не було усунуто.

Документ був внесений до Держдуми групою депутатів і сенатором Олексієм Пушковим 19 листопада. Він отримав підтримку комітетів з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку, а також з держбудівництва і законодавства.