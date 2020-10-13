У соцмережі Facebook 12 жовтня заявили, що будуть обмежувати доступ до контенту про заперечення Голокосту. Це відбуватиметься у рамках програми боротьби з мовою ворожнечі.

Про це повідомив сам глава Facebook Марк Цукерберг. Соцмережа зауважила, що антисемітизм зростає у глобальному масштабі головно через тривожну необізнаність людей, особливо молоді, про Голокост.

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Для прикладу у Facebook згадали дослідження, яке показало, що 25% американців віком від 18 до 39 років вважають, що Голокост – це міф або перебільшення.

Відтепер Facebook, якщо помітить запити на контент про заперечення Голокосту, буде скеровувати користувачів на достовірну інформацію про трагедію.

Цукерберг також написав, що соцмережа оновлює "політику щодо мови ворожнечі, аби заборонити заперечення Голокосту".



Марк Цукерберг, засновник Facebook / Фото EPA

Засновник Facebook наголосив, що довго вагався між двох точок зору:

Про вільне висловлення власної думки у соцмережі для користувача,

І про "шкоду, завдану мінімізацією або запереченням жахів Голокосту".

Моє мислення еволюціонувало, адже я бачив зростання насильства на грунті антисемітизму – серед іншого й через нашу широку політику щодо мови ворожнечі,

– пояснив зміну політики Facebook Марк Цукерберг.

Раніше Цукерберг вже заявляв, що вважає "глибоко образливим" заперечення Голокосту, але й зазначав, що соціальним мережам не варто обмежувати контент.

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