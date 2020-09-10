Соцмережа Facebook запропонувала користувачам гроші за те, що вони утримаються від використання сайту та Instagram протягом декількох тижнів перед виборами президента США.

Компанія обіцяє заплатить учасникам експерименту по 120 за деактивацію їхніх облікових записів з кінця вересня, повідомляє NYPost.

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Будь-яка особа, що вирішить брати участь в деактивації FB або IG на певний період часу – отримає компенсацію,

– заявила представник Facebook Ліз Буржуа.

Компанія очікує, що в експерименті візьмуть участь від 200 до 400 тисяч осіб.

Учасників запросять взяти участь в експерименті на основі репрезентативної вибірки, яка буде відображати різні верстви дорослого американського населення. Результати дослідження планується опублікувати в 2021 році. Facebook обіцяє, що його проведуть незалежні фахівці з даними.

Як Facebook боротиметься з політичною рекламою

Раніше генеральний директор Facebook Марк Цукерберг оголосив, що соцмережа перестане приймати нову політичну рекламу за тиждень до виборів президента США.

Повідомлення від кандидатів, які оголосять у Facebook про перемогу до того, як будуть підраховані всі голоси, позначатимуться тегом, який свідчитиме про те, що офіційних результатів ще немає. Соцмережа також буде позначати тегами контент, який спрямований на "делегітимізацію" результатів виборів або обговорює законність методів голосування.

У червні Facebook почав позначати сторінки державних інформаційних компаній у США. Крім того, реклама цих ЗМІ буде заблокована в соцмережі до кінця року. У соцмережі пояснили, що маркування публікацій контрольованих владою медіа забезпечить підвищений рівень захисту від іноземного втручання в період перед виборами президента США у листопаді 2020 року.