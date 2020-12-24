Facebook запропонувала владі США допомогу в створенні нової соціальної мережі, щоб уникнути в свою сторону антимонопольних позовів. Компанія готова надати стороннім розробникам свій програмний код, щоб ті змогли швидше розробити свою альтернативу соціальній мережі.

Таким чином компанія намагалася показати, що не порушує антимонопольне законодавство і не проти конкуренції. За даними видання The Washington Post влада відмовилася від цієї пропозиції.

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Що відбувається

Інформацію The Washington Post підтвердили три джерела, знайомих зі справою. Повідомляють, що з пропозицією Facebook звернулася до слідчих штату Вашингтон і федеральної влади, але там ідею відкинули. Вони порахували, що цього недостатньо, щоб вирішити всі побоювання з приводу конкуренції.

Нагадаємо, що Федеральна торгова комісія США спільно з генеральними прокурорами 48 штатів на початку грудня подали до суду на компанію Марка Цукерберга. Два антимонопольні позови стверджують, що компанія скуповує потенційних конкурентів, фактично їх "знищуючи".

Як приклади влада наводять покупку соціальної мережі Instagram і сервісу обміну повідомленнями WhatsApp, завдяки чому технологічний гігант зайняв домінуючу позицію в сегменті соціальних мереж.

В рамках цих розглядів технологічний гігант звинувачується в антиконкурентній поведінці. Позивачі вимагають від суду зобов'язати Facebook продати Instagram і WhatsApp.

Facebook всі звинувачення в свою сторону заперечує.