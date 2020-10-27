Власні ігрові сервіси стали для великих компаній обов'язковою умовою. Google запустила проєкт Stadia, Amazon — Luna. Тепер власний потоковий сервіс запускає і Facebook.

Компанія Марка Цукерберга анонсувала запуск хмарних ігор, що працюватимуть у додатку Facebook та в браузері за принципом стримінгу, повідомляється на офіційній сторінці проєкту.

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Що відомо

Керує розробкою Джейсон Рубін – автор Crash Bandicoot і Jak & Daxter. Директор сервісу пояснює, що хмарний геймінг — це майбутнє, але технологія ще повинна пройти дуже довгий шлях. Тому, навідміну від ряду конкурентів, Facebook Gaming не обіцятиме гравцям того, чого не зможе виконати, та не прагне замінити повноцінне залізо.

Наразі платформа збирається почати з безкоштовних ігор, таких як:

Asphalt 9: Legends,

Mobile Legends: Adventure,

PGA TOUR Golf Shootout,

Solitaire: Arthur's Tale,

WWE SuperCard.

Тестування продукту вже почалося в США. Спочатку у Каліфорнії, Техасі, північно-східних та середньоатлантичних штатах, включаючи Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Вашингтон та інші.



Facebook Gaming вже тестують у США / анімація Facebook

У майбутньому Facebook Gaming буде розширюватися і нарощувати кількість доступних ігор, включаючи і складні AAA-проекти.

У міру розвитку бета-версії та хмарних технологій ми будемо збільшувати різноманітність жанрів ігор. Це розширення розпочнеться у 2021 р. з додавання екшн- і пригодницьких ігор,

– написали розробники на сторінці проєкту.

Facebook Gaming доступний на Android. Проте може не з'явитися на iOS через політику Apple щодо стримінгових сервісів.