Компанія Facebook оголосила про запуск сервісу електронних платежів на платформі її месенджера WhatsApp. Наразі функція доступна лише на території Бразилії.

Як пояснюється в офіційному блозі месенджера, відправка грошей або здійснення платежів будуть безкоштовні для індивідуальних користувачів. З компаній буде стягуватися сервісний збір за отримання платежів, подібний до того, який вони, можливо, вже платять за обробку транзакцій за допомогою банківських карт.

Цікаво У Instagram та Facebook можна повністю відключити політичну рекламу

Чому саме Бразилія

Річ у тім, що в Бразилії понад десять мільйонів компаній у сфері малого та мікробізнесу взаємодіють з клієнтами підтримуючи життєдіяльність спільнот за допомогою WhatsApp. Там стало звичним відправляти повідомлення WhatsApp компаніям, щоб отримати необхідну інформацію.

Тепер клієнти зможуть не лише переглядати каталоги магазинів, але й оплачувати товари, що сподобалися. Позаяк платежі в WhatsApp підтримуються через Facebook Pay, в майбутньому компанія має намір зробити можливим використання однієї й тієї ж банківської карти для всіх додатків компанії Facebook.

Сьогодні ми починаємо запуск платежів через WhatsApp в Бразилії. Відправити і отримати гроші тепер так само просто, як поділитися фотографіями. Ми також даємо можливість малим підприємствам здійснювати продаж прямо в WhatsApp. Бразилія – ​​перша країна, де ми широко впроваджуємо платежі в WhatsApp. Скоро буде більше!

​– пообіцяв глава Facebook Марк Цукерберг.



WhatsApp прийматиме електронні платежі в Бразилії

Не пропустіть Дані користувачів WhatsApp стали доступні в Google

Безпека платежів

Безпека грошових переказів буде забезпечена шестизначним PIN-кодом і розблокуванням за допомогою відбитку пальця для захисту від неавторизованих транзакцій. Компанія буде співпрацювати з Banco do Brasil, Nubank і Sicredi на базі систем Visa й Mastercard, а також з Cielo, провідною платіжною системою в Бразилії.