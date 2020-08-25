Нещодавно ПриватБанк запустив Україні революційну функцію біометричної оплати покупок FacePay24. Вона діє у роздрібних торгових мережах на 260 POS-терміналах Android PAX і дозволяє оплатити товар завдяки скануванню обличчя.

До кінця 2020 року ПриватБанк планує запустити в Україні 7700 терміналів з FacePay24, а поки 24 канал розкаже, як все працює

До теми FacePay24: нова послуга від ПриватБанк для оплати обличчям

FacePay24 – технологія, яка дозволить оплачувати покупки без готівки, карти чи смартфона через фото особи. На касі користувачу потрібно зазначити, що він бажає оплатити товар саме таким способом і подивитися в камеру планшета встановленого у магазині. Система порівняє фото з тими, що збережені у профілі, і при збігу в понад 90% проведе транзакцію.

Що потрібно для того, щоб все працювало?

додаток Privat24 на смартфоні з останнім оновленням;

активована функція FacePay24 в налаштуваннях;

кілька селфі, які будуть порівнюватися при оплаті;

картка Visa.

Як це працює у магазині?

Планшет зафіксований на кронштейні, покупець сам може зробити фото, касир в цьому процесі участі не бере. Система звіряє фото, зроблене на планшеті, з фото, які користувач завантажив раніше в додаток. Якщо обличчя збігаються, оплата проходить в лічені секунди. При цьому клієнт не дістає з гаманця ні карту, ні телефон.

Якщо оплата проходить в рамках встановлених лімітів, то йому навіть не потрібно вводити пін-код.

Це безпечно?

Так. Функція FacePay24 заснована на технології Amazon Recognition, а це означає, що ПриватБанк не зберігає фотографії користувачів, а відправляє їх на сервери Amazon. Звідти банк отримує векторні зображення без особистої інформації та порівнює їх.

Крім того технологія не лише аналізує обличчя, а й інші параметри: геолокацію, факт установки функції, історію покупок користувача та інші деталі.

Якщо я зміню зачіску, все перестане працювати?

Користувачам, які збираються використовувати FacePay, не варто боятися змінювати зовнішність. Система здатна розпізанти людину в окулярах, з бородою, у разі якщо користувач змінює зачіску, колір волосся, очей і так далі.

Стисла інструкція, як все швидко налаштувати