ПриватБанк запустив Україні нову цікаву функцію – біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових мереж. Наразі послуга доступна на 260 POS-терміналах Android PAX.

Про це розповіли у пресслужбі Приватбанку. Загалом до кінця цього року банк планує запустити в Україні 7700 FacePay24.

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"FacePay24 використовує одну з провідних в світі систем автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition, тож гарантує повну безпеку персональних даних клієнтів", – кажуть в банку.

Як працює функція FacePay24: відео

Як користуватись FacePay24?

На смартфон потрібно встановити оновлений додаток Privat24 і активувати оплату FacePay24. Далі користувач повинен дотримуватись підказок програми: потрібно зробити селфі з різних ракурсів і прив'язати до зображення свого обличчя банківську картку Visa.

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Щоб виконати розрахунок POS-терміналах, потрібно після введення суми на терміналі вибрати оплату обличчям. Далі користувач має подивитися у фронтальну камеру терміналу і натиснути кнопку "оплатити". Операцію потрібно підтвердити за допомогою PIN-коду обраної карти – і це все, покупка оплачена.