Якість математичної освіти, зокрема знання математики у школярів має сильний вплив на швидкість розвитку IT-галузі. Експерти кажуть, що цей зв'язок становить понад 97%.

Про це сказано в дослідженні команди Data Science компанії GlobalLogic, повідомили 24 каналу у пресслужбі компанії.

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Як проводили дослідження

Фахівці розрахували кількість тих, хто складає ЗНО з математики на 180 і більше балів, а також кількість IT-ФОПів в Україні.

Експерти зауважили. що навіть у великих містах (з населенням понад 100 тисяч) всього 17% шкіл випускають 80% тих, хто отримує 180+ балів.

Лише 106 шкіл (1% від усіх в Україні) випускають понад 15 учнів, які здали ЗНО з математики на 180 і більше балів. У 21 області України таких шкіл до 5 на всю область.

Рейтинг областей, учні яких найкраще складають ЗНО з математики, виглядає таким чином:

Київ з показником 6,6%.

Львівська область – 3,7%.

Харківська область – 3,7%,

Дніпропетровська область – 3,1%.

Цікаво, що ці показники не змінились з 2016 року.

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Експерти кажуть, що покращення якості навчання в українських школах позитивно вплине на знання учнів, а відтак і призведе до активнішого зростання IT-індустрії в Україні.