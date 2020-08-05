Реліз Fall Guys: Ultimate Knockout: сервери не витримують навантаження геймерів
4 серпня відбувся реліз гри Fall Guys: Ultimate Knockout на ПК і PlayStation 4. Вона отримала такий великий попит, що сервери виробника Devolver Digital просто не витримують навантаження.
Розробник навіть тимчасово відключив реєстрацію нових облікових записів для PS4, аби таким чином зменшити навантаження, передає Igromania.
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Щоправда, навіть такий крок розробників не сильно виправив ситуацію – користувачам все ще складно зареєструватись у грі. Загалом близько 100 тисяч користувачів постійно намагаються зайти в гру.
Піковий онлайн в Steam продовжує зростати – наразі він становить майже 70 тисяч осіб.
Трейлер гри Fall Guys: Ultimate Knockout: відео
Що відомо про Fall Guys: Ultimate Knockout?Це пародійна гра в стилі японських шоу, в якій 60 персонажів намагаються пройти смугу перешкод і отримати корону. У Steam гра вже отримала 3592 відгуки, 70% з яких позитивні. А критикують гру лише через проблеми з підключенням до серверів.
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