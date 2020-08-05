4 серпня відбувся реліз гри Fall Guys: Ultimate Knockout на ПК і PlayStation 4. Вона отримала такий великий попит, що сервери виробника Devolver Digital просто не витримують навантаження.

Розробник навіть тимчасово відключив реєстрацію нових облікових записів для PS4, аби таким чином зменшити навантаження, передає Igromania.

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Щоправда, навіть такий крок розробників не сильно виправив ситуацію – користувачам все ще складно зареєструватись у грі. Загалом близько 100 тисяч користувачів постійно намагаються зайти в гру.

Піковий онлайн в Steam продовжує зростати – наразі він становить майже 70 тисяч осіб.

Трейлер гри Fall Guys: Ultimate Knockout: відео