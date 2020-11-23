ФБР найме 140 роботів для роботи з паперами в архіві в штаті Вірджинія, що містить два мільярди документів. Люди вже не справляються з пошуком потрібних паперів, тому їх вирішили замінити роботами.

За задумом відомства, після оновлення архіву роботи зможуть швидко виявити і надати за запитом конкретні документи, що цікавлять агентів. Раніше цим займалися наймані співробітники ФБР, але вони перестали справлятися з пошуком паперів серед сотень тисяч картотек, пише ZDNet.

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Що відомо

За даними ZDNet, в архіві бюро у Вірджинії зберігається близько двох мільярдів документів в 360 тисячах картотек — там збирають папери з 250 відділень ФБР. Роботи будуть переміщатися над архівом з паперами, а потім при необхідності спускатися до них і діставати потрібні записи.

В якості підрядника ФБР обрало компанію AutoStore. Вона вже давно розвиває роботизовану роботу з архівами і стверджує, що роботи допоможуть бюро працювати "більш гладко, ніж будь-коли раніше". Систему планують запустити до 2022 року.

Оскільки файли можуть стосуватися поточних розслідувань та справ, ФБР вимагає від AutoStore розробити систему, яка дозволяє роботам ідентифікувати конкретні файли без перегляду їх вмісту. Для цього компанія промаркує всі записи — машини не зможуть дізнатися, що всередині.