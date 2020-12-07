Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що в деяких питаннях його міністерство консультувався з командою мессенджера Telegram, створеного росіянином Павлом Дуровим.

Про це Федоров розповів в інтерв'ю проєкту Зе Інтерв'юер.

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Що обговорюють

За його словами, з командою Telegram вони обговорювали деякі питання щодо законопроєктів.

Я знаю команду Дурова. Знаю весь його менеджмент, ми спілкуємося, консультуємося навіть щодо законопроєктів, які пов’язані з криптовалютою, віртуальними активами тощо,

– розповів Федоров.

Щоправда, він додав, що справді важливі питання, які мають державну вагу, не потрібно поширювати в месенджерах.

Зокрема. він уточнив: питання національної безпеки з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигаль в месенджерах не обговорюють. Для таких випадків є особисті зустрічі.

Також глава Мінцифри додав, що найбільше довіряє месенджерам Telegram і WhatsApp.