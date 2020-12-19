Фізики з Університету Квінсленда (Австралія) і Nokia Bell Labs показали нову техніку обернення в часі хвилі світла. Це не означає, що вони повернули назад плин часу: вони знайшли спосіб змусити оптичну хвилю простежити свій шлях у зворотному напрямку, повертаючись до вихідної точки.

Що відомо

Інверсія часу хвиль відбувається, коли хвиля, поширившись через середовище, повторно випромінюється таким чином з іншого боку, що вона точно повторює свій шлях назад до джерела. Ці два шляхи математично абсолютно однакові, за винятком напрямку часу, розповідає Science Alert.

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Уявіть, що з крихітної точки випускається короткий світловий імпульс через якийсь розсіюючий матеріал, наприклад туман. Світло починається в одному місці в просторі і в один момент часу, але розсіюється, коли проходить крізь туман і досягає іншої сторони в різних місцях в різний час. Ми знайшли спосіб точно виміряти, де все це розсіяне світло приходить і в який час, потім створюємо "зворотну" версію цього світла і відправляємо її назад через туман,

– пояснює один з дослідників, фізик Мікаель Мунаікс.

Тобто фактично світло повертається в єдину початкову точку, з якої був випущений перший промінь ще до свого розсіювання.