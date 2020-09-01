Кротова нора – гіпотетичний тунель через простір-час, який у фантастичних творах часто використовується як швидкий спосіб зрізати шлях від однієї зірки до іншої. Її існування вперше припустив Карл Шварцшильд. Проблема в тому, що ці нори майже миттєво зникають, так що використовувати їх, навіть гіпотетично, неможливо.

Професор фізики Хуан Малдасена і астрофізик Олексій Мілєхін розрахували умови, що роблять існування придатних для подорожей кротових нір можливими. Для цього вони вдалися, зокрема, до дуже екзотичних понять, таким як негативна енергія, повідомляє ZME Science.

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Як все працює

У Загальній теорії відносності ми припускаємо, що значення енергії завжди й всюди більше за нуль. Однак якщо є негативна енергія, то, за формулою E = mc², є і негативна маса. Це означає, що при негативній масі тіла будуть не притягатися, а відштовхуватися один від одного.

Квантова теорія, в свою чергу, припускає існування негативної енергії. У квантовій фізиці можна запозичувати енергію у вакууму, як гроші у банку. Автори посилаються на ефект Казимира, при якому квантові поля можуть створювати негативну енергію, поширюючись уздовж замкнутого кільця.

"Однак цей ефект зазвичай відбувається в малому масштабі, оскільки він квантовий. У нашій попередній статті ми зрозуміли, що цей ефект може стати значним для чорних дір з великим магнітним зарядом. Нова ідея в тому, щоб використовувати особливі властивості заряджених безмасових ферміонів (часток на зразок електронів, але з нульовою масою). У магнітно-зарядженої чорної діри вони будуть рухатися уздовж магнітних ліній, приблизно так само, як заряджені частинки сонячного вітру створюють сяйво поруч з полярними регіонами Землі", – пояснює професор Малдасена.

Такі кротові нори не суперечать Стандартній моделі, однак вони будуть настільки крихітними, що через них не пролізе навіть людська волосина. Ще ж і надто, вони будуть діяти на настільки ж малих відстанях.

Для того щоб придумати досить великі кротові нори, потрібно вийти за межі парадигми Стандартної моделі. Так, дослідники звернулися до другої моделі Рендалл – Сундрума, яка описує Всесвіт в термінах п'яти вимірів. Така модель дозволяє вченим описувати явища, які в іншому випадку були б непомітними, в тому числі – негативну енергію.

Тепер кротові нори виглядають як заряджені чорні діри середнього розміру. І в них зможе поміститися космічний корабель, хоча пілотові доведеться якось справлятися з дуже потужними приливними силами. Якщо він з ними впорається, то миттєво опиниться в іншій точці простору-часу.

Щоправда, лише за суб'єктивним відчуттям. Для стороннього спостерігача його політ триватиме стільки, скільки часу потрібно світлу, щоб пройти від точки А до точки Б, відповідно до загальної теорії відносності. Іншими словами, сторонній спостерігач миттєвого переміщення не помітить.

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Це реально?

На жаль, у природі такі кротові нори не існують (в усякому разі фізики з ними не стикалися і не спостерігали ніяких ознак існування подібних об'єктів), а для того щоб їх створити, потрібна була б технологія роботи з негативною масою. Уявити, що вона коли-небудь буде створена, сьогодні неможливо. Іншими словами, поки не схоже, щоб подорожі через кротові нори коли-небудь стали реальністю.