Фізики зі США опублікували статтю з описом алгоритму для квантових комп'ютерів, здатного розібратися у складних квантових системах, які занадто складні для класичних комп'ютерів.

Група вчених розробила алгоритм, який може бути використаний для вивчення класу багатоелектронних квантових систем за допомогою квантових комп'ютерів. Він відкриває новий метод використання квантових пристроїв для дослідження проблем, занадто складних для класичних комп'ютерів, повідомляє Phys.org.

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Чому це важливо

Алгоритм, представлений одним із авторів Пуяном Гаемом та його колегами, ефективно генерує багаточастотний стан, еквівалентну дробовому квантовому ефекту Холла на квантовому комп'ютері у цифровому вигляді. Він використовує тільки квантові вентилі як сусідніх кубітів у квазі-одновимірному просторі, а його глибина ланцюга лінійна у ряді кубітів. Вчені ідентифікували функції кореляції, які служать ознаками ефекту Лафлін, і описали можливість його отримання на квантовому комп'ютері.

Що це дає

Дослідження відкриває шлях для багатьох важливих галузей програми наукової думки, в тому числі, для квантового моделювання нерівноважної динаміки і сплетення квазічасток у квантових ефектах Холла.

Цікаво. У кінці літа команда Google AI Quantum повідомила про успішне проведення квантової симуляції хімічної реакції на 54-кубітном комп'ютері Sycamore. Комп'ютер створив модель молекули Діаз, що складається з двох атомів азоту і двох атомів водню і виконав реакцію, в якій два атоми водню приймають різні положення навколо азоту.