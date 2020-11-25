Вчені придумали спосіб створювати і знищувати магнітні поля дистанційно, імітувавши неіснуючий матеріал з негативною магнітною проникністю.

Дослідники представили теорію, засновану на матеріалі з магнітною проникністю -1. У такому матеріалі напрямок магнетизму, індукованого всередині матеріалу, буде протилежним напрямку початкового магнітного поля. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, коротко про нього розповідає Live Science.

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Що відомо

Такого гіпотетичного матеріалу з негативною проникністю не існує. Тому фізики запропонували імітувати його за допомогою електричного струму, що проходить через дроти, розташовані в певному порядку. Відомо, що струм індукує магнетизм і навпаки.

Щоб створити поле на відстані, керівник дослідження Роза Мах-Батль і її команда створили порожнистий циліндр, що складається приблизно з 20 дротів, що оточують один довгий внутрішній дріт. Коли струм проходить по них, він створює магнітне поле, яке виглядає так само, ніби довгий внутрішній провід знаходиться зовні пристрою.

Ця ілюзія має реальні застосування: наприклад, створюючи магнітне поле, орієнтоване на ракову пухлину, можна було б доставити ліки безпосередньо в пухлину глибоко в тілі за допомогою капсул, виготовлених з магнітних наночастинок, без ін'єкцій або операції.

Також метод може дозволити пригнічувати магнітні поля дистанційно. У квантових обчисленнях це дозволить зменшити "шуми" від зовнішніх полів, які можуть заважати вимірам.

Відкриття може використовуватись і для впливу на нейрони мозку при лікуванні депресії.