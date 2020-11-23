Слідом за серією рендерів OnePlus 9 Pro в інтернеті з'явилися і нові деталізовані зображення базової версії майбутнього флагмана бренду. Інсайдери не тільки продемонстрували дизайн апарату з обох сторін, але й підтвердили його ключову відмінність від старшої моделі.

Ґаджет отримає плоский дисплей, в той час як модель з приставкою Pro обзаведеться загнутим з боків екраном, повідомляє Gizmochina.

Цікаво Середньобюджетний OnePlus Nord отримає наступника: що відомо

Що відомо про OnePlus 9 Pro

Фронталки пристрою будуть врізані в отвір у верхньому лівому кутку матриці майбутньої новинки. Розміщений на задній кришці смартфона прямокутний блок основної камери буде представлений трьома сенсорами, один з яких помітно менший за інші. При цьому між двома великими датчиками буде розташований світлодіодний спалах.

Рендери OnePlus 9 Pro

Очікується, що AMOLED-дисплей OnePlus 9 матиме частоту оновлення 120 Гц. Ґаджету також приписують підтримку технології швидкої зарядки Warp Charge потужністю 65 Вт, процесор Snapdragon 875 і фірмову оболонку OxygenOS 11 на базі Android 11 з коробки.

Коли покажуть OnePlus 9 Pro

З чуток, анонс OnePlus 9 відбудеться в березні наступного року, ціна та інші технічні характеристики моделі не розкриваються.