Ребрендинг мережі триває, і справа не тільки в дизайні.

Наприкінці липня в столичному ТРЦ Retroville і львівському ТРЦ Victoria Gardens відбудеться святкове відкриття двох магазинів побутової техніки та електроніки Фокстрот нового формату. І справа не тільки в оновленому дизайні: все набагато цікавіше.

Реформування магазинів Фокстрот почалося ще в 2019 році. Пройшов фактично рік, як компанія представила пілотний проєкт магазину в Броварах (Київська обл.), який в надалі став основою нового формату мережі.

Суть його полягає в наступному: стильний і сучасний дизайн, більше світла, оптимізація простору, розширення асортименту, продумана викладка товару, при цьому, щоб не відчувалося захаращення. Також було вирішено створити в кожному магазині хаб, який включає в себе зону кас, отримання інтернет-замовлень і послуг сервісу. Ще одна окрема затишна зона виділена для оформлення споживчих кредитів від банків-партнерів у спокійній обстановці. Не забули також про самих юних покупців: для них теж передбачено місце, де вони можуть зайнятися своїми "дитячими" справами, поки дорослі вибирають техніку.

За період з липня 2019 по березень 2020 рр. Фокстрот представив понад два десятки магазинів нового формату. Через карантин активності призупинилися, але тепер перезавантаження знову йде повним ходом.

Навіть під час світового локдауна ми не зменшували темп, а почасти ще більше посилилися у зміцненні позицій бренду на ринку. Раніше узгоджені проєкти отримали часовий ресурс на більш виважені рішення і максимум уваги від нашої команди. Тому обставини весни стали драйвером активностей влітку,

– зазначив Олексій Зозуля, директор торгової мережі Фокстрот.

Окрему увагу в нових магазинах приділено посиленню омніканальної складової бренду (поєднання офлайн і онлайн-продажів). У покупців Фокстрот є кілька способів вибрати бажаний товар і зробити покупку:

• безпосередньо в одному із 163 магазинів мережі з продажу побутової техніки й електроніки в 90 містах України. При покупці великогабаритного товару можна оформити доставку додому;

• обрати й замовити на сайті foxtrot.ua – забрати в найближчому магазині Фокстрот. Онлайн-консультанти нададуть всю важливу інформацію про товар, що зацікавив. А для того, щоб отримати його в магазині, в середньому знадобиться всього 3 хвилини.

• зробити безконтактну покупку онлайн, навіть не виходячи з дому. Безпечне отримання товарів у 28 тис. населених пунктів країни забезпечить власна служба доставки Фокстрот і логістичні оператори-партнери Нова Пошта, Укрпошта та Justin.

Найближчі відкриття магазинів Фокстрот відбудуться 24-26 липня в Києві і Львові. На першому поверсі столичного ТРЦ Retroville почне свою роботу абсолютно новий магазин Фокстрот площею 1100 м2, а в найбільшому ТРЦ Львова Victoria Gardens – оновлений і вдосконалений у плані локації магазин з торговою площею 900 м2.

З огляду на те, що публіка знудьгувалася за яскравими івентами, організатори відкриттів магазинів Фокстрот постаралися, щоб вони пройшли феєрично і дали покупцям не тільки можливість скупитися зі щедрими знижками, але і залишили в пам'яті масу приємних моментів.

Найпривабливішим для покупців повинен стати розіграш великого набору техніки "Оновлений дім". Взяти участь у розіграші зможе кожен, хто купив товари на певну суму. Подробиці акції описані на сайті foxtrot.ua. Також кожен покупець під час відкриття магазину зможе повернути Колесо Удачі і гарантовано отримати подарунок.

До зустрічі у Фокстрот у найближчий вікенд!