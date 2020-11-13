У боротьбі за екологію автовиробники все частіше переводять свою продукцію на електродвигуни. Не уникнув трендової долі й широко використовуваний у логістиці вантажний фургон Ford Transit – при цьому компанія не тільки змінила силову установку автомобіля, але й перетворила його у "мобільну розетку" для підключення різної техніки.

Особливості електричної версії E-Transit

Оновлена ​​версія транспортного засобу під назвою E-Transit отримає акумулятор ємністю 76 кВтг з заявленим запасом ходу в 203 кілометри на одній зарядці. Така характеристика була обрана невипадково: вона ґрунтується на аналізі середнього добового пробігу автомобілів цієї марки, який становить близько 120 км, повідомляє The Verge.

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Електрокар буде оснащений функцією навчання водіїв - оператори автопарку можуть використовувати операційну систему SYNC 4 автомобілі для спостереження за роботою своїх співробітників. Кожен раз, коли водій перевищує допустиму швидкість, різко гальмує, залишає двигун включеним на стоянці або не пристібати ремінь безпеки, він отримає відповідне повідомлення.



Салон E-Transit

Крім того, Ford E-Transit може служити мобільним джерелом енергії з вихідною потужністю 2,4 кВт для підключення електроінструментів або інших пристроїв. Водій також отримає функцію дистанційній регулювання систем обігріву і кондиціонування, щоб оптимізувати швидкість зарядки, коли транспортний засіб підключено до електромережі.



Оновлений Ford E-Transit

Ціна

Очікувана роздрібна ціна моделі становить 45 000 тисяч доларів – на 10 000 доларів дорожче від версії з ДВС. Дата початку продажів новинки буде оголошена пізніше.