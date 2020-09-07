Компанія Epic Games заявила, що після видалення королівської битви Fortnite з магазину App Store її добова аудиторія на iOS скоротилася на 60%.

У Epic Games відзначили, що Apple своїми діями завдала бізнесу компанії величезних збитків.

До теми Apple видалила аккаунт Epic Games і всі ігри компанії з App Store

З 350 мільйонів усіх геймерів в Fortnite на iOS грають 116 мільйонів.

Компанія може ніколи більше не побачити цих користувачів. Шкоди завданому нашому флагманському додатку неможливо виміряти,

– Epic Games.

При цьому, за заявами Epic Games, Apple завдає шкоди не лише бізнесу, а й самим гравцям, так як вони цінують можливість грати з іншими, а Apple цієї можливості їх позбавила. "Обурення користувачів було приголомшливим", – відзначили в Epic.

Крім того, Apple нібито загрожує відхиляти усі спроби створення нового облікового запису розробників "принаймні, протягом року".

Коротко про суперечку Epic Games та Apple

Всі проблеми для Epic Games почалися після того, як компанія додала в Fortnite прямі платежі в обхід платіжних систем в App Store і Google Play, після чого гра була видалена з магазинів, а Epic подала на корпорації в суд.

28 серпня Apple видалила аккаунт розробників Fortnite з App Store, проте суд заборонив видаляти акаунти, через які може постраждати підтримка рушія Unreal Engine. Друге слухання у справі між Epic і Apple відбудеться 28 вересня.