Компанія Apple вирішила відкрити свій перший фірмовий офіс на воді. Він буде розміщений в Сінгапурі. В мережі вже з'явилося фото цього незвичного магазину.

Як передає видання The Verge, цей магазин розмістили у будівлі сферичної форми в бухті Marina Bay.

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З 2011 по 2016 роки у цій будівлі працював нічний клуб.

Деталі

Будівлю засклили ззовні, а також встановили підсвічування. Тож в день магазин Marina Bay Sands виглядає як чудернацький космічний корабель або футуристичний театр.

Вночі магазин буквально весь світиться. Тож це нагадує велетенський ліхтар на воді. Це буде вже третій магазин Apple Store в Сінгапурі.

До речі, якщо Apple таки відкриє фірмовий магазин в Україні, йому пророкують доволі футуристичний дизайн.

Ця уявна будівля в Києві мала би бути симетричною на два поверхи. Apple Store мали би розмістити на Хрещатику, адже це ключова туристична і торгова вулиця міста. Ця будівля була б зроблена із скла, які більшість магазинів Apple.