Фото дня: як виглядає Земля через ілюмінатор МКС
Астронавт NASA Дуглас Херлі зробив черговий знімок Землі з космосу. Зараз він перебуває на Міжнародної космічної станції, та вже завтра, 1 серпня, він повернеться до нашої планети.
Фото Землі з борту МКС він оприлюднив на своїй сторінці на Twitter.
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Наш красивий синій мармур,
– лаконічно прокоментував фото астронавт.
Можливо це прощальне фото Херлі. Адже 1 серпня він разом із напарником Бобом Бенкеном полетить назад до Землі. астронавти мають приземлитися в неділю. 2 серпня. За цими подіями слідкуйте на Техно 24.
Що відомо про Дугласа Херлі?Він став командиром корабля компанії SpaceX. Це був історичний політ, адже вперше за довгий час США скористалась власною ракетою для запуску астронавтів на МКС.