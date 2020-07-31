Астронавт NASA Дуглас Херлі зробив черговий знімок Землі з космосу. Зараз він перебуває на Міжнародної космічної станції, та вже завтра, 1 серпня, він повернеться до нашої планети.

Фото Землі з борту МКС він оприлюднив на своїй сторінці на Twitter.

Цікаво Космічний туризм: Virgin Galactic показала інтер'єр кабіни космоплана

Наш красивий синій мармур,

– лаконічно прокоментував фото астронавт.

Можливо це прощальне фото Херлі. Адже 1 серпня він разом із напарником Бобом Бенкеном полетить назад до Землі. астронавти мають приземлитися в неділю. 2 серпня. За цими подіями слідкуйте на Техно 24.

Our beautiful Blue Marble. pic.twitter.com/GwpKb3Tlbl — Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) July 30, 2020