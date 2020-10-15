Компанія Huawei опублікувала перше офіційне зображення майбутньої флагманської лінійки Huawei Mate 40. На знімку видно, що блок основної камери змінив форму і тепер є восьмикутним.

При цьому інсайдер під ніком rodent950 оприлюднив зображення, яке демонструє, як може виглядати камера Huawei Mate 40 Pro.

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За його даними, саме Mate 40 Pro стане першим смартфоном у світі, що отримає одразу 6 модулів основної камери.

Додамо, що rodent950 вже зарекомендував себе точними витоками про смартфони до їхнього анонсу.

What if it's a hexa camera pic.twitter.com/ZD4afvZLZ9 — Teme (特米) (@RODENT950) October 14, 2020

Що ще відомо

За чутками, роздільна здатність основного датчика буде збільшена до 108 Мп. При цьому Mate 40 Pro і Mate Pro + отримають поліпшені можливості оптичного наближення і професійні режими зйомки.

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Нагадаємо, раніше Huawei Mate 40 Pro на базі фірмового процесора Kirin 9000 вже встановив рекорд з продуктивності на AnTuTu, набравши 693605 балів.

Коли побачимо

Офіційний анонс лінійки Mate 40 запланований на 22 жовтня.