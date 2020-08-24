У липні жителі північної півкулі Землі мали змогу спостерігати за видовищною кометою Neowise. Вона була однією з небагатьох у цьому столітті, яку можна було побачити неозброєним оком. Але телескоп Hubble побачив комету значно ближче.

Новий знімок Hubble розмістили на сайті обсерваторії spacetelescope.org.

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Цей знімок комети став найдетальнішим фото Neowise.

Деталі

Зображення комети телескоп зафіксував 8 серпня, після того, як комета пройшла повз Сонце. З двох сторін від комети видно віялові структури – це струмені сублімуючого льоду з-під поверхні ядра.

Ці струмені виникають як конусоподібні структури, а потім розлітаються віялом через обертання ядра комети.

Зображення комети Neowise / Фото: spacetelescope.org

Що відомо про Neowise

Комету Neowise відкрили у березні 2020 року. Вперше її зафіксував телескоп Neowise, що й вплинуло на її народну назву. Наукове ім'я комети – C/2020 F3. Комета народилась 4,6 мільярдів років тому – її ядро формувалося під час зародження Сонячної системи.

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Ця комета дуже яскрава, тож її легко можна було знайти на нічному небі протягом всього липня. Якщо ж ви таки проґавили її, то зараз помилуватись кометою можна хіба на фото. Наступного разу вона пролітатиме над Землею через 6800 років.