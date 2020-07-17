Космічний апарат Solar Orbiter був запущений Європейським космічним агентством (ESA) 10 лютого цього року. Мета – розкрити секрети Сонця, використовуючи шість наукових інструментів. Апарат відправив перші фото, які вже принесли нові відкриття.

Зображення були зроблені, коли зонд підійшов по еліптичної орбіти на відстань 77 мільйонів ​​кілометрів, зазначає New Atlas. Для порівняння – Земля обертається навколо Сонця на відстані 149 мільйонів кілометрів.

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"Ці безпрецедентні фотографії Сонця найточніші та найбільші з тих, які ми отримували. Ці чудові зображення допоможуть вченим з'єднати атмосферні шари Сонця й зрозуміти, як вони впливають на погоду у космосі поблизу Землі і в Сонячній системі", – заявила Холлі Гілберт, дослідник NASA.

Фото Сонця з рекордно близької відстані

Загадка корони Сонця

Також ці дані можуть розкрити загадку температури корони зірки. Видима поверхня Сонця розпечена до 11 000°C. Логічно було б припустити, що атмосфера повинна бути трохи прохолоднішою, але спостереження показують, що це не так. Температура корони в 200 – 500 разів вища.

Вогнища на картинках виглядають як мініатюрні яскраві спалахи, хоча в реальності вони величезні. Що вони таке – точно не відомо. Є припущення, що вони споріднені з більшими сонячними спалахами, які можуть порушити роботу електроніки на Землі.

Тепер команда вчених очікує надходження даних від іншого інструменту зонда – апарату спектральної візуалізації корони (Spectral Imaging of the Coronal Environment, SPICE), який виміряє точну температуру цих вогнищ. Маючи цю інформацію, можна буде оцінити, наскільки вони впливають на процес нагрівання атмосфери Сонця.