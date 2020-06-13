Фотографія ламала Android-смартфони: її автор користується iPhone
Нещодавно спалахнув скандал із фотографією, яка призводила до збою в роботі смартфонів на Android. Виявляється автор фото нічого не підозрював, адже сам користується iPhone.
Історію виникнення фото, що добряче налякала власників Android-пристроїв розповідає видання BBC.
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Історія знімка
Зображення зробив фотограф-любитель Гаурав Агравал. Він сфотографував західне небо Національного парку в Монтані ще у серпні 2019 на камеру Nikon. Після цього він обробив знімок за допомогою Lightroom та розмістив роботу на профілі на Flickr.
Ймовірно, після цього, хтось завантажив це фото і встановив як шпалери. Це і зламало смартфон.
Що не так із фото
Річ у тому, що Android налаштована на виведення кольорової гами sRGB, при цьому картинка відформатована у RGB. При цьому проблема зачепила лише користувачів Android 10. Адже нова версія Android 11 автоматично перетворює непідтримуваний колірний простір.
Тож проблеми виникли саме через обробку у Lightroom. Сервіс надає три варіанти колірного режиму, фотограф обрав не той режим.
Я не знав, що формат таке робить. У мене iPhone, і на шпалерах завжди встановлено фото моєї дружини,
– зізнався фотограф.