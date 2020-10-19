Компанія Foxconn, на потужностях якої виробляються ґаджети A-брендів, включаючи Apple iPhone, провела презентацію власної універсальної платформи для електромобілів. Тайванська компанія відкрито заявила про намір приступити до виробництва автомобілів, зосередившись на просуванні універсального транспорту по аналогії з Android-смартфонами.

Під час презентації, що проходила на конференції Foxconn Technology Day, представники компанії відзначили, що програмно-апаратна платформа MIH розрахована на виробництво електрокарів різних класів: від бюджетних до преміальних. Вона буде доступна будь-якому зацікавленому виробнику і не стане ексклюзивом одного бренду.

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Особливості розробки

Колісна база платформи варіюється в діапазоні від 2750 до 3100 міліметрів, при цьому конструкцією передбачено розміщення одного або двох моторів. Для переднього моста запропоновані варіанти двигунів потужністю 127, 201 і 268 кінських сил, а на задній осі виробники зможуть розмістити мотори на 201, 268, 322 і 456 к.с. Модельний ряд фірмових акумуляторів буде включати варіанти на 93, 100 і 116 кВтг. Компанія також заявила про доступність функції автопілота і автономного оновлення фірмового ПЗ.

Спеціально для платформи MIH через три роки Foxconn планує випустити твердотільний акумулятор. Вендор розраховує, що вже до 2027 року розробка буде задіяна в кожному десятому електрокарі у світі. Про укладення партнерства з будь-яким з автовиробників представники компанії поки не оголосили.