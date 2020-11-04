Ведучий програми Top Gear Педді МакГіннесс встановив новий рекорд швидкості для фургонів з морозивом. Модифікований фургон отримав силову установку Tesla. За живлення апарату відповідають акумулятори Mercedes і Tesla.

Машина отримала прізвисько "Містер Ніппо" – це Bedford CF 1979 року випуску, яка побудована на шасі Land Rover, повідомляє Top Gear.

Цікаво Безпілотна електровантажівка без кабіни підкорила трасу для перегонів: відео

Деталі заїзду

Фургон вдалося розігнати до 128,82 км/год на аеродромі Елвінгтон в Йоркширі. Попередній рекорд в 118,94 км/год належав інженеру Едду чайні та його електричному фургону. "Містер Ніппо" – далеко не незвичайний рекордсмен.

Наприклад, у 2019 році британський мотогонщик і телеведучий Гай Мартін встановив світовий рекорд швидкості на 1000-сильному тракторі JCB Fastrac 8000 – він видав середню швидкість в 217,57 км/год при максимальному показнику в 247,35 км/год.

He's only gone and done it. At the helm of Mr Nippy - @PaddyMcGuinness hit 80.043mph at Elvington Airfield; achieving a new @GWR Guinness World Records title for "Fastest Electric Ice Cream Van". Now, who fancies a 99?



Watch the full film now → https://t.co/fq6UTtb5bK See less pic.twitter.com/TouNBR3VI8 — Top Gear (@BBC_TopGear) November 1, 2020

У тому ж році газонокосарка Honda Mean Mower V2 встановила новий рекорд Гіннесса за розгоном з місця до 161 км/год. Апарат під управлінням британської гонщиці Джесіки Хокінс зміг показати середній час прискорення в 6,285 секунди.