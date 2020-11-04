Компанія Samsung, схоже, випустить вже третю модель навушників за рік. Раніше були презентовані Galaxy Buds+ та Galaxy Buds Live. Строки та ціна поки невідомі.

Протягом останніх років Samsung випустила кілька моделей бездротових навушників, постійно покращуючи дизайн та якість. Наступними можуть стати Galaxy Buds Beyond, пише 9to5google.

Цікаво Urbanears показала нові навушники в яскравому дизайні — Luma і Alby

Що відомо про новинку

На жаль, інформації поки що мало. Samsung подала в США заявку на реєстрацію торгової марки "Galaxy Buds Beyond", яка відноситься до категорії бездротових навушників.

Найімовірніше дана модель прийде на заміну Galaxy Buds+ і буде наслідувати класичний дизайн.

Традиційно Samsung представляє навушники разом з флагманськими моделями своїх смартфонів, так як це було з Galaxy Buds. Тому припускають, що нові навушники ми побачимо одночасно з презентацією наступного флагмана Galaxy S21 – у січні 2021 року.