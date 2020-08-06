Під час великої презентації Unpacked 2020 компанія Samsung презентувала нове покоління бездротових навушників Galaxy Buds Live. Вони отримали цікавий дизайн та вперше в історії навушників від Samsung технологію активного шумоподавлення.

Як раніше писав 24 канал, в рамках Unpacked 2020 Samsung презентував нову флагманську лінійку Galaxy Note20.

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Що цікавого

Samsung Galaxy Buds Live отримали новий дизайн, що може нагадувати боби. В компанії кажуть, що саме така форма ідеально повторює форму вушної раковини. Додатковий комфорт забезпечують спеціальні отвори для вентиляції.

Навушники оснащені 12-міліметровим динаміком і бас-каналом від AKG для посилення низьких частот. Тут також є три мікрофони (два зовнішніх і один внутрішній).

Galaxy Buds Live мають зручну конструкцію / 4pda

Також є вбудований вібраційний датчик кісткової провідності. Це забезпечує вищу якість передачі голосу при розмовах по телефону. Поліпшенню якості мови сприяє акселерометр, який ловитиме руху рота і положення голови користувача.

У Galaxy Buds Live Samsung вперше реалізувала систему активного шумозаглушення. За запевненням виробника, навушники зменшують низькочастотний шум в діапазоні нижче 700 Гц.

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Керувати навушниками можна через дотики – так можна зупиняти і запускати відтворення, відповідати на вхідні дзвінки, перемикати треки тощо.

Час роботи навушників з увімкненою функцією активного шумозаглушення в режимі відтворення музики – 6 годин, з вимкненою – 8 годин. Якщо використовувати кейс для підзарядки, то автономність можна збільшити до 29 годин.

Ціна в Україні

Рекомендована вартість Galaxy Buds Live в Україні – 4 499 гривень. Офіційний продаж стартує 15 серпня.